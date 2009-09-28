Германия примет Евро-2024, ЧМ-2023 по хоккею пройдет в Петербурге, российские волейболисты вылетели с ЧМ и другие новости утра

1. Сборная России вылетела с чемпионата мира по волейболу, сгорев США (0-3). ЧМ для нас – вечная катастрофа.

2. Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге. Там уже строится самая вместительная арена в мире.

3. Германия примет Евро-2024. Турция проиграла в голосовании.

4. «Реформа Федуна»: 12-16 команд в РПЛ и стадион минимум на 20 000 зрителей, субсидирование медиаправ и развитие детского футбола.

5. КХЛ. «Автомобилист» одержал 11-ю победу подряд со старта сезона, ЦСКА в дерби обыграл «Спартак» (2:1), «Динамо» проиграло 8 из 11 матчей, «Трактор» уступил в 4 из 5 последних игр и другие результаты дня.

6. Nebelhorn Trophy. Загитова выиграла короткую программу с результатом – 79,93 балла.

7. Смолов пропустит месяц из-за травмы плеча. Возможна операция.

8. Лига чемпионов. Роналду дисквалифицирован на один матч. Систему VAR будут использовать со следующего сезона.

9. РФС разрешил «Енисею» принять «Спартак» в Красноярске.

10. Бускетс продлил контракт с «Барселоной» до 2023 года. Отступные – 500 миллионов евро. Каталонцы планируют изменить клубную эмблему.

11. В НХЛ продолжаются выставочные матчи. Гол Александра Волкова помог «Тампе» выиграть у «Флориды» (6:2). Все результаты дня.

12. 1/8 финала Кубка России. «Спартак» сыграет с «Анжи», «Зенит» – с «Ростовом» и другие пары.

13. В «МЮ» раскол. Марсьяль и Байи на стороне Погба в конфликте с Моуринью, Лукаку и другие игроки дистанцировались от француза.

14. РПЛ. Влашич признан лучшим игроком 8-го тура. Хорват хорош.

15. Шипулин без отбора попадет на первые этапы Кубка мира в случае продолжения карьеры.

16. Жена Александра Кержакова будет судиться с ним из-за сына.

17. Фото дня. Овечкин и Кузнецов в форме «Ливерпуля». Майкл Джордан посетил матч «ПСЖ».

Цитаты дня:

Дзюба о Глушакове: «В нашей стране всегда так: либо ты король, либо худший»

Геннадий Орлов: «Российский футбол должен перейти на 60-70 игр в сезоне»

Тренер Нурмагомедова: «Хабиб победил Конора на пресс-конференции»