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    «Реформа Федуна»: 12-16 команд в РПЛ и стадион минимум на 20 000 зрителей, субсидирование медиаправ

    Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия трансферы бизнес телевидение болельщики Олимп-ФНЛ Олимп-ПФЛ детский футбол стадионы Спорт-Экспресс Футбол

    Владелец «Спартака» Леонид Федун представил проект реформы российского футбола.

    1. Понятная и прозрачная система субсидирования медиаправ вместо непрозрачной системы бюджетной поддержки.

    Поддержка региональных клубов – около 30-40% их бюджетов, для грандов – 5-7% от их доходов. Сделать через механизм медиаправ с прямой зависимостью от спортивных результатов.

    Достаточно 80-100 миллионов евро для РПЛ и 15 – для ФНЛ при одновременном запрете на использование бюджетных источников для спонсирования профессиональных клубов.

    2. Жесткие условия лицензирования.

    Премьер-лига:

    – Стадион с крытыми трибунами вместимостью не менее 20 000 зрителей;

    – Наличие полноценной академии с инфраструктурой, включая крытый манеж;

    – Бездефицитный бюджет с доходами не менее 13 миллионов евро;

    ФНЛ:

    – Стадион не менее 5000-7000 зрителей с частично крытыми трибунами;

    – Собственная футбольная школа, либо соглашение о сотрудничестве с региональным футбольным центром;

    – Наличие в заявке на сезон 5-10 доморощенных игроков;

    – Бездефицитный бюджет;

    Вторая лига:

    – Наличие в составе команд не менее половины, а в перспективе до 2/3 игроков, подготовленных в собственных и региональных школах и академиях.

    3. Развитие детского и юношеского футбола.

    – Поддерживать существующий тренд на развитие материальной базы, региональных центров и академий;

    – Создать систему понятной материальной мотивации детских тренеров, в которой будет прямая зависимость между успешной профессиональной карьерой воспитанников и материальным благополучием их тренеров. В кратчайшие сроки утвердить программу «национальной солидарности»;

    – Принять концепцию Российского молодежного чемпионата;

    4. Структура российского профессионального футбола.

    – Премьер-лига – 12-16 клубов;

    – Молодежный чемпионат;

    – ФНЛ (Западный и Восточный дивизионы) – 32-36 клубов;

    – ПФЛ;

    – Межрегиональные дивизионы.

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