«Реформа Федуна»: 12-16 команд в РПЛ и стадион минимум на 20 000 зрителей, субсидирование медиаправ

Владелец «Спартака» Леонид Федун представил проект реформы российского футбола.
1. Понятная и прозрачная система субсидирования медиаправ вместо непрозрачной системы бюджетной поддержки.
Поддержка региональных клубов – около 30-40% их бюджетов, для грандов – 5-7% от их доходов. Сделать через механизм медиаправ с прямой зависимостью от спортивных результатов.
Достаточно 80-100 миллионов евро для РПЛ и 15 – для ФНЛ при одновременном запрете на использование бюджетных источников для спонсирования профессиональных клубов.
2. Жесткие условия лицензирования.
Премьер-лига:
– Стадион с крытыми трибунами вместимостью не менее 20 000 зрителей;
– Наличие полноценной академии с инфраструктурой, включая крытый манеж;
– Бездефицитный бюджет с доходами не менее 13 миллионов евро;
ФНЛ:
– Стадион не менее 5000-7000 зрителей с частично крытыми трибунами;
– Собственная футбольная школа, либо соглашение о сотрудничестве с региональным футбольным центром;
– Наличие в заявке на сезон 5-10 доморощенных игроков;
– Бездефицитный бюджет;
Вторая лига:
– Наличие в составе команд не менее половины, а в перспективе до 2/3 игроков, подготовленных в собственных и региональных школах и академиях.
3. Развитие детского и юношеского футбола.
– Поддерживать существующий тренд на развитие материальной базы, региональных центров и академий;
– Создать систему понятной материальной мотивации детских тренеров, в которой будет прямая зависимость между успешной профессиональной карьерой воспитанников и материальным благополучием их тренеров. В кратчайшие сроки утвердить программу «национальной солидарности»;
– Принять концепцию Российского молодежного чемпионата;
4. Структура российского профессионального футбола.
– Премьер-лига – 12-16 клубов;
– Молодежный чемпионат;
– ФНЛ (Западный и Восточный дивизионы) – 32-36 клубов;
– ПФЛ;
– Межрегиональные дивизионы.