«Реформа Федуна»: 12-16 команд в РПЛ и стадион минимум на 20 000 зрителей, субсидирование медиаправ

Владелец Леонид Федун представил проект реформы российского футбола.

1. Понятная и прозрачная система субсидирования медиаправ вместо непрозрачной системы бюджетной поддержки.

Поддержка региональных клубов – около 30-40% их бюджетов, для грандов – 5-7% от их доходов. Сделать через механизм медиаправ с прямой зависимостью от спортивных результатов.

Достаточно 80-100 миллионов евро для РПЛ и 15 – для ФНЛ при одновременном запрете на использование бюджетных источников для спонсирования профессиональных клубов.

2. Жесткие условия лицензирования.

Премьер-лига:

– Стадион с крытыми трибунами вместимостью не менее 20 000 зрителей;

– Наличие полноценной академии с инфраструктурой, включая крытый манеж;

– Бездефицитный бюджет с доходами не менее 13 миллионов евро;

ФНЛ:

– Стадион не менее 5000-7000 зрителей с частично крытыми трибунами;

– Собственная футбольная школа, либо соглашение о сотрудничестве с региональным футбольным центром;

– Наличие в заявке на сезон 5-10 доморощенных игроков;

– Бездефицитный бюджет;

Вторая лига:

– Наличие в составе команд не менее половины, а в перспективе до 2/3 игроков, подготовленных в собственных и региональных школах и академиях.

3. Развитие детского и юношеского футбола.

– Поддерживать существующий тренд на развитие материальной базы, региональных центров и академий;

– Создать систему понятной материальной мотивации детских тренеров, в которой будет прямая зависимость между успешной профессиональной карьерой воспитанников и материальным благополучием их тренеров. В кратчайшие сроки утвердить программу «национальной солидарности»;

– Принять концепцию Российского молодежного чемпионата;

4. Структура российского профессионального футбола.

– Премьер-лига – 12-16 клубов;

– Молодежный чемпионат;

– ФНЛ (Западный и Восточный дивизионы) – 32-36 клубов;

– ПФЛ;

– Межрегиональные дивизионы.