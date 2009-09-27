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    Система VAR будет использоваться на матчах Лиги чемпионов со следующего сезона

    Теги Лига чемпионов Лига Европы УЕФА Суперкубок Европы Евро-2020 Лига наций УЕФА Александер Чеферин Футбол

    УЕФА сообщил о внедрении системы видеопомощи арбитрам (VAR) в турнирах, проходящих под эгидой организации.

    Исполнительный комитет УЕФА собрался сегодня утром в Доме европейского футбола в Ньоне и постановил, что VAR будет использоваться в Лиге чемпионов, начиная с сезона-2019/20 (со стадии плей-офф, в августе 2019 года).

    Кроме того, было решено, что система видеопомощи арбитрам также будет использоваться на Суперкубке УЕФА-2019.

    Впоследствии УЕФА планирует использование VAR в финальной части Евро-2020, в Лиге Европы 2020/21 (начиная, со стадии группового этапа) и в финале Лиги Наций 2021 года.

    «Мы уверены, что до введения системы видеопомощи арбитрам в августе 2019 года у нас будет достаточно времени для создания надежной системы и подготовки должностных лиц с целью обеспечения эффективной и успешной реализации VAR в Лиге чемпионов», – заявил президент УЕФА Александр Чеферин.

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