Влашич признан лучшим игроком 8-го тура РПЛ

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич признан лучшим игроком восьмого тура чемпионата России.

За Влашича проголосовало 45,87% всех опрошенных или 8473 человека. Второе место в голосовании занял российский полузащитник «Зенита» Олег Шатов (31,15%), третье – вратарь «Анжи» Юрий Дюпин (9,39%).

Армейцы дома сыграли вничью со «Спартаком» (1:1). 20-летний хорват сравнял счет в матче. Влашич впервые признан лучшим игроком тура РПЛ. По итогам шестого и седьмого туров лучшим становился форвард ЦСКА Федор Чалов.