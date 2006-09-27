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    Влашич признан лучшим игроком 8-го тура РПЛ

    Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия рейтинги Анжи Олег Шатов Юрий Дюпин Никола Влашич ТАСС Футбол

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич признан лучшим игроком восьмого тура чемпионата России.

    За Влашича проголосовало 45,87% всех опрошенных или 8473 человека. Второе место в голосовании занял российский полузащитник «Зенита» Олег Шатов (31,15%), третье – вратарь  «Анжи» Юрий Дюпин (9,39%).

    Армейцы дома сыграли вничью со «Спартаком» (1:1). 20-летний хорват сравнял счет в матче. Влашич впервые признан лучшим игроком тура РПЛ. По итогам шестого и седьмого туров лучшим становился форвард ЦСКА Федор Чалов.

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