Шипулин без отбора попадет на первые этапы Кубка мира в случае продолжения карьеры

Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Максим Кугаевский сообщил, что олимпийский чемпион Антон Шипулин может без отбора попасть в состав команды на первые этапы Кубка мира.
«Никому льгот не дали, все будут отбираться в общем порядке.
Единственное, оставили место под Шипулина, поскольку он является обладателем третьего место в общем зачете Кубка мира прошлого сезона. Ситуация зависит от его желания продолжать карьеру.
Все остальные будут отбираться», – сказал Кугаевский.
Шипулин, взявший перерыв в тренировках после сезона-2017/18, пока не объявил решение о том, продолжит ли карьеру.