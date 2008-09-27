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    Шипулин без отбора попадет на первые этапы Кубка мира в случае продолжения карьеры

    Теги Кубок мира сборная России Антон Шипулин Максим Кугаевский Биатлон

    Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Максим Кугаевский сообщил, что олимпийский чемпион Антон Шипулин может без отбора попасть в состав команды на первые этапы Кубка мира.

    «Никому льгот не дали, все будут отбираться в общем порядке.

    Единственное, оставили место под Шипулина, поскольку он является обладателем третьего место в общем зачете Кубка мира прошлого сезона. Ситуация зависит от его желания продолжать карьеру.

    Все остальные будут отбираться», – сказал Кугаевский.

    Шипулин, взявший перерыв в тренировках после сезона-2017/18, пока не объявил решение о том, продолжит ли карьеру.

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