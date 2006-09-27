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    Роналду пропустит один матч в ЛЧ и сможет сыграть против «Манчестер Юнайтед»

    Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия Янг Бойз Лига чемпионов дисквалификации Футбол

    УЕФА не стал применять к форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду дополнительных санкций из-за удаления в матче 1-го тура группового раунда ЛЧ против «Валенсии».

    33-летний португалец автоматически пропустит следующую игру «Ювентуса» в ЛЧ против «Янг Бойз» и сможет сыграть в матче 3-го тура Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

    Напомним, на 29-й минуте матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Валенсии» (2:0) арбитр Феликс Брих удалил с поля форварда туринцев, посчитав, что португалец ударил защитника «лос чес» Джейсона Мурильо.

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