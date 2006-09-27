Роналду пропустит один матч в ЛЧ и сможет сыграть против «Манчестер Юнайтед»

УЕФА не стал применять к форварду «Ювентуса» дополнительных санкций из-за удаления в матче 1-го тура группового раунда ЛЧ против «Валенсии».

33-летний португалец автоматически пропустит следующую игру «Ювентуса» в ЛЧ против «Янг Бойз» и сможет сыграть в матче 3-го тура Лиги чемпионов против .

Напомним, на 29-й минуте матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Валенсии» (2:0) арбитр Феликс Брих удалил с поля форварда туринцев, посчитав, что португалец ударил защитника «лос чес» Джейсона Мурильо.