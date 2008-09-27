Cборная России вылетела с чемпионата мира по волейболу

Мужская сборная России по волейболу вылетела с чемпионата мира, уступив в Финале шести команде США (0-3).

Россияне в двух матчах в группе I набрали 1 очко и потеряли шансы на выход в плей-офф. Американцы разыграют первое место в группе с Бразилией.

Всего на турнире российская команда потерпела 4 поражения – дважды от сборной США, от Сербии и Бразилии.

Последний раз россияне завоевывали медали на чемпионатах мира в 2002 году – тогда они стали вторыми, в финале проиграв бразильцам на тай-брейке.

В этом году Россия одержала победу в Лиге наций, в 2017-м году завоевала золото чемпионата Европы.

Россия – США – 0:3. ЧМ для нас – вечная катастрофа