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    Cборная России вылетела с чемпионата мира по волейболу

    Теги чемпионат мира сборная России по волейболу сборная США Волейбол

    Мужская сборная России по волейболу вылетела с чемпионата мира, уступив в Финале шести команде США (0-3). 

    Россияне в двух матчах в группе I набрали 1 очко и потеряли шансы на выход в плей-офф. Американцы разыграют первое место в группе с Бразилией.

    Всего на турнире российская команда потерпела 4 поражения – дважды от сборной США, от Сербии и Бразилии. 

    Последний раз россияне завоевывали медали на чемпионатах мира в 2002 году – тогда они стали вторыми, в финале проиграв бразильцам на тай-брейке. 

    В этом году Россия одержала победу в Лиге наций, в 2017-м году завоевала золото чемпионата Европы. 

    Россия – США – 0:3. ЧМ для нас – вечная катастрофа

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