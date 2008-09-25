Модрич – лучший игрок года, «Краснодар» на 2-м месте, бюджетников гонят на «Ахмат» и другие новости утра

1. В Лондоне прошла церемония вручения наград ФИФА. Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим игроком года. Звание лучшего тренера досталось Дидье Дешаму, лучшим вратарем назвали Тибо Куртуа, а автором самого красивого гола стал Мохамед Салах. Также была составлена символическая сборная года, куда вошли Де Хеа, Азар, Мбаппе и Канте. Марта в рекордный 6-й раз признана лучшей футболисткой года. Идрис Эльба зажег в жилете с портретами Саутгейта.

2. Московское «Динамо» проиграло «Барысу», «Авангард» победил «Амур» и другие результаты игрового дня КХЛ.

3. В заключительном матче 8-го тура «Краснодар» разгромил «Крылья Советов» и вышел на 2-е место в РПЛ.

4. Волейбольная сборная России в Финале шести на ЧМ-2018 попала в группу с Бразилией и США. Матчи пройдут 26 и 27 сентября.

5. Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо вызван в сборную Парагвая впервые с 2013 года. Кажется, о российском паспорте можно забыть.

6. Главный тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский стал председателем тренерского совета Союза биатлонистов России. На выборах он обошел Драчева и Касперовича.

7. Журналист Василий Конов написал, что «Локомотив» может уволить Юрия Семина. «Чемпионат» опровергает.

8. В НХЛ продолжаются выставочные матчи. Передачи Александра Радулова и Дениса Гурьянова помогли «Далласу» справиться с «Миннесотой» (5:3). Все результаты дня.

9. Состав сборной России на матчи Лиги наций со Швецией и Турцией будет объявлен 1 или 2 октября.

10. Австрийская нефтегазовая компания OMV стала спонсором академии «Зенита».

11. В Грозном бюджетников и студентов вынуждают ходить на матчи «Ахмата».

12. Российский игрок в Dota 2 Ramzes666 стал лицом рекламной кампании Head & Shoulders.

Цитаты дня.

«Я – Флойд Мэйвезер в мире ММА». Скромный Хабиб.

«Конор, советую тебе быстрее раскаяться и извиниться за твои слова о Чечне и Кавказе». Чеченский боец Хусейн Халиев обратился к МакГрегору.

«Воду поставляют ребята из Кабардино-Балкарии, мясо – предпринимательница из Дагестана. Думаю, выживем!» Президент «Анжи» рассказал о буднях клуба премьер-лиги.