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    Модрич – лучший игрок года, «Краснодар» на 2-м месте, бюджетников гонят на «Ахмат» и другие новости утра

    Теги утренний дайджест Футбол

    1. В Лондоне прошла церемония вручения наград ФИФА. Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим игроком года. Звание лучшего тренера досталось Дидье Дешаму, лучшим вратарем назвали Тибо Куртуа, а автором самого красивого гола стал Мохамед Салах. Также была составлена символическая сборная года, куда вошли Де Хеа, Азар, Мбаппе и Канте. Марта в рекордный 6-й раз признана лучшей футболисткой года. Идрис Эльба зажег в жилете с портретами Саутгейта.

    2. Московское «Динамо» проиграло «Барысу», «Авангард» победил «Амур» и другие результаты игрового дня КХЛ.

    3. В заключительном матче 8-го тура «Краснодар» разгромил «Крылья Советов» и вышел на 2-е место в РПЛ.

    4. Волейбольная сборная России в Финале шести на ЧМ-2018 попала в группу с Бразилией и США. Матчи пройдут 26 и 27 сентября.

    5. Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо вызван в сборную Парагвая впервые с 2013 года. Кажется, о российском паспорте можно забыть.

    6. Главный тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский стал председателем тренерского совета Союза биатлонистов России. На выборах он обошел Драчева и Касперовича.

    7. Журналист Василий Конов написал, что «Локомотив» может уволить Юрия Семина. «Чемпионат» опровергает.

    8. В НХЛ продолжаются выставочные матчи. Передачи Александра Радулова и Дениса Гурьянова помогли «Далласу» справиться с «Миннесотой» (5:3). Все результаты дня

    9. Состав сборной России на матчи Лиги наций со Швецией и Турцией будет объявлен 1 или 2 октября.

    10. Австрийская нефтегазовая компания OMV стала спонсором академии «Зенита».

    11. В Грозном бюджетников и студентов вынуждают ходить на матчи «Ахмата».

    12. Российский игрок в Dota 2 Ramzes666 стал лицом рекламной кампании Head & Shoulders.

    Цитаты дня.

    «Я – Флойд Мэйвезер в мире ММА». Скромный Хабиб.

    «Конор, советую тебе быстрее раскаяться и извиниться за твои слова о Чечне и Кавказе». Чеченский боец Хусейн Халиев обратился к МакГрегору.

    «Воду поставляют ребята из Кабардино-Балкарии, мясо – предпринимательница из Дагестана. Думаю, выживем!» Президент «Анжи» рассказал о буднях клуба премьер-лиги.

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