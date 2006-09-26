Лэмпард выбил «МЮ» из Кубка лиги, «Автомобилист» выиграл 10-й матч подряд, Головин впервые сыграл 90 минут за «Монако» и другие новости утра

1. «Дерби» Лэмпарда выбил «МЮ» Моуринью из Кубка лиги (2:2, по пенальти – 8:7). «Ман Сити» разгромил «Оксфорд» и другие результаты.

2. Головин впервые сыграл 90 минут за «Монако», но команда не выигрывает уже 7 матчей подряд, в 9 играх сезона всего 1 победа.

3. Абрамович готов продать «Челси» за 3 млрд фунтов. А Швейцария отказала миллиардеру в виде на жительство из-за подозрения в отмывании денег и связях с преступными группировками.

4. КХЛ. «Автомобилист» одержал 10-ю победу подряд, отыгравшись с 1:4 в матче с «Локомотивом», ЦСКА обыграл «Сочи» (2:1) и другие результаты дня.

5. В НХЛ продолжаются выставочные матчи. Артемий Панарин из «Коламбуса» набрал 3 (1+2) очка в матче с «Баффало» (4:2), а 2 (1+1) очка Евгения Дадонова помогли «Флориде» обыграть «Тампу» (3:2). Все результаты дня.

6. «Бавария» в матче с «Аугсбургом» (1:1) впервые в сезоне потеряла очки, постарался младший брат Гетце. У «Шальке» 5 поражений в 5 турах бундеслиги, скоро игра с «Локомотивом».

7. «Спартак» и «Енисей» поменяются домашними матчами из-за неготовности стадиона в Красноярске. РПЛ отвечает: «Болельщики брали билеты на свой страх и риск».

8. «Интер» победил «Фиорентину» (2:1) в стартовом матче 6-го тура серии А и выиграл 3-й матч подряд.

9. Моуринью заявил игрокам «МЮ», что Погба больше не будет капитаном. Новая серия подъехала.

10. Хоккей. «Динамо» расторгло контракт с Бойдом и заплатит ему 12 млн рублей. «Монреаль» поместил Валиева на драфт отказов, а «Оттава» отправила туда Зака Смита, который получает 3,25 млн долларов в год.

11. Херб Дин будет обслуживать бой Хабиба против Конора. Ломаченко встретится с Педрасой 8 декабря в Нью-Йорке.

12. Летний биатлон. Чемпионат России. Сучилов выиграл индивидуальную гонку у мужчин, Казакевич победила у женщин.

13. Первая ракетка мира Симона Халеп сыграет на «ВТБ Кубке Кремля» в Москве.

14. Джовинацци станет напарником Райкконена в «Заубере».

15. Цифра дня. ФИФА потратила 11,7 млн долларов на частные самолеты менее чем за три года. Летали в Петербург, Доху и смотреть Тадж-Махал.

Цитаты дня:

Чеченский министр Умаров: «Конор показывает себя как эпатажный клоун. Он не способен отвечать за слова, иначе не вел бы себя как мексиканский петушок»

Кириленко о возвращении пива на стадионы: «Это логично. Есть люди, которые выпивают 8 литров за матч и ведут себя непотребно, но их немного»

Депутат Госдумы: «Почему завод «Газпрома» находится в Астрахани, а деньги идут «Зениту», а не «Волгарю»?»

Алексей Миллер: «Зенит» – самый титулованный клуб России. Это заслуга тренеров нашей академии»