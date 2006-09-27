Жена Александра Кержакова будет судиться с ним из-за сына

Жена бывшего нападающего и сборной России Александра Кержакова Милана объявила о своем намерении подать в суд на экс-футболиста.

В июне супруга футболиста призналась в употреблении наркотиков и клевете на мужа в похищении сына.

«Пришла пора признать, что я испугалась давления и продолжала верить в то, что человек, за которого я жизнь готова была отдать, любит меня и хочет мне добра.

Да, это наивно и инфантильно, любовь не должна преобладать над здравомыслием, но так случилось со мной.

Я признала все, что хотел Александр, отдала ему все, что он хотел, и полетела туда, куда он хотел. Я не слушала свою семью, в какой-то момент я даже отвернулась от них, я была как будто бы зомбирована этой слепой любовью к нему.

А потом я осталась одна – не нужная никому, кроме своей семьи, семьи, от которой отказалась я, но которая не отказалась от меня. И в тот момент я поняла – хватит! Хватит просто быть марионеткой.

Я никогда не подпишу бумагу об определении места жительства моего сына с ним, иначе я просто больше никогда его не увижу. В этом ему опыта не занимать.

Я перестала бояться чужого мнения. Я слишком долго ждала, руководствуясь его обещаниями, что все будет хорошо, когда я приеду.

Я читала комментарии людей, что я не с сыном, и мое сердце просто рвало на части, но я знала, что осталось потерпеть совсем немного, и что я делаю это ради своего ребенка. Теперь, когда я знаю, что все обещания – пыль, я пойду до конца.

Я развожусь, я начинаю судебный процесс в отношении моего Темы, я больше не веду никаких общих коммерческих и некоммерческих проектов с А. Кержаковым, в том числе не имею отношения к фонду «Звезды детям».

И я думаю, что вы все догадываетесь, что это он действительно под прессингом заставил выложить посты, шантажируя ребенком. Это то, с чем я живу последнее время.

А теперь главная цель моей жизни – это борьба за моего сына», – заявила Милана Кержакова.

У 35-летнего Кержакова трое детей – Дарья (2005 г., от брака с Марией Головой), Игорь (2013 г., от отношений с Екатериной Сафроновой) и Артемий (2017 г., от брака с Миланой Тюльпановой).