«Барселона» планирует изменить эмблему

планирует внести изменения в клубную эмблему.

Этот логотип считается «более однородным, гармоничным и ярким», чем существующий.

В числе изменений: удаление черных внутренних контуров, удаление акронима FCB, повышение заметности различных символов эмблемы для достижения большей гармонии, уменьшение количества сине-гранатовых полос с 7 до 5, а также улучшение расположения мяча в результате его смещения в центр.

«Барселона» называет следующие причины корректив в дизайне эмблемы: клуб регулярно модифицировал логотип, адаптируя его к различным эпохам, эмблема должны быть адаптирована к новым цифровым потребностям и формам потребления контента, действующая эмблема не дает гарантий, что будет точно воспроизведена во всех медиа, а также ряд других причин. При этом клуб подчеркивает, что новый логотип не должен мешать или ставить под риск узнаваемость клубного символа.

Изменения должны быть приняты членами клуба, в этом случае новый вариант логотипа начнут использовать с сезона-2019/20.

Решение будет принято на собрании членов клуба 20 октября.

В истории «Барселоны» было 10 эмблем. Нынешняя была представлена в 2002 году.

Фото: официальный сайт «Барселоны»