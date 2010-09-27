Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Барселона» планирует изменить эмблему

    Теги Барселона примера Испания фото игровая форма стиль Футбол

    «Барселона» планирует внести изменения в клубную эмблему.

    Этот логотип считается «более однородным, гармоничным и ярким», чем существующий.

    В числе изменений: удаление черных внутренних контуров, удаление акронима FCB, повышение заметности различных символов эмблемы для достижения большей гармонии, уменьшение количества сине-гранатовых полос с 7 до 5, а также улучшение расположения мяча в результате его смещения в центр.

    «Барселона» называет следующие причины корректив в дизайне эмблемы: клуб регулярно модифицировал логотип, адаптируя его к различным эпохам, эмблема должны быть адаптирована к новым цифровым потребностям и формам потребления контента, действующая эмблема не дает гарантий, что будет точно воспроизведена во всех медиа, а также ряд других причин. При этом клуб подчеркивает, что новый логотип не должен мешать или ставить под риск узнаваемость клубного символа.

    Изменения должны быть приняты членами клуба, в этом случае новый вариант логотипа начнут использовать с сезона-2019/20.

    Решение будет принято на собрании членов клуба 20 октября.

    В истории «Барселоны» было 10 эмблем. Нынешняя была представлена в 2002 году.

    Фото: официальный сайт «Барселоны»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться