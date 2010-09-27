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    Бускетс продлил контракт с «Барселоной» до 2023 года

    Теги Барселона примера Испания Серджи Бускетс Футбол

    Хавбек Серджи Бускетс продлил контракт с «Барселоной».

    Новое соглашение 30-летнего футболиста рассчитано до 2023 года.

    Бускетс – воспитанник академии «Барселоны», за первую команду выступает с 2008 года.

    Вместе с клубом он выиграл семь титулов чемпиона Испании, три Лиги чемпионов, шесть Кубков Испании, шесть Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов.

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