Бускетс продлил контракт с «Барселоной» до 2023 года

Хавбек Серджи Бускетс продлил контракт с «Барселоной».
Новое соглашение 30-летнего футболиста рассчитано до 2023 года.
Бускетс – воспитанник академии «Барселоны», за первую команду выступает с 2008 года.
Вместе с клубом он выиграл семь титулов чемпиона Испании, три Лиги чемпионов, шесть Кубков Испании, шесть Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов.
🙌 Sergio, azulgrana hasta el 2023. Más detalles 👇 https://t.co/M4pVTdPBzC— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 27 сентября 2018 г.