Бускетс продлил контракт с «Барселоной» до 2023 года

Хавбек Серджи Бускетс продлил контракт с «Барселоной».

Новое соглашение 30-летнего футболиста рассчитано до 2023 года.

Бускетс – воспитанник академии «Барселоны», за первую команду выступает с 2008 года.

Вместе с клубом он выиграл семь титулов чемпиона Испании, три Лиги чемпионов, шесть Кубков Испании, шесть Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов.