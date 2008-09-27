Тренер Нурмагомедова: «Хабиб победил Конора на пресс-конференции»

Тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес считает, что его боец смотрелся на пресс-конференции предпочтительнее Конора МакГрегора.

«Мы поговорили с Хабибом сразу после того, как объявили о поединке. Мы сказали: «Он будет играть с тобой, будет давить на все кнопки – религия, политика, семья». Это его игра, он в ней мастер.

Конор не смог вывести Хабиба из себя. Хабиб был немного взволнован, но в целом план МакГрегора не сработал. Кто выиграл битву взглядов? Кто выиграл в разговорах? Конор выиграл в болтовне только потому, что он этим занимался. Но в целом на пресс-конференции выиграл Хабиб», – сказал Мендес.

Бой Хабиба против Конора пройдет 6 октября на UFC 229 в Лас-Вегасе.

Дикая встреча Конора и Хабиба: виски, набросы про Кадырова, Путина и миллиардера Магомедова

Разбор эмоций Конора на битве взглядов с Хабибом. Кажется, он сомневается в себе

Президент UFC так любит Конора, что ставит его выше Мохаммеда Али в трештоке