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    РФС разрешил «Енисею» принять «Спартак» в Красноярске

    Теги Спартак премьер-лига Россия Олимп Кубок России РФС РПЛ Енисей стадион Центральный Красноярск стадионы Футбол

    Матч 10-го тура РПЛ «Енисей» – «Спартак» пройдет в Красноярске.

    РФС разрешил сибирякам провести домашние матчи с 8-го по 16-й тур чемпионата России, а также матчи Олимп Кубка России на Центральном стадионе в Красноярске.

    При этом стадион «Енисея» должен соответствовать всем требованиям для стадионов первой категории, кроме наличия системы контроля и управления доступом на стадион. Клуб должен до даты проведения каждого матча согласовать проведение игр с органами внутренних дел.

    «Спартак» и «Енисей» поменяются домашними матчами из-за неготовности стадиона в Красноярске

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