РФС разрешил «Енисею» принять «Спартак» в Красноярске

Матч 10-го тура РПЛ «Енисей» – «Спартак» пройдет в Красноярске.

РФС разрешил сибирякам провести домашние матчи с 8-го по 16-й тур чемпионата России, а также матчи Олимп Кубка России на Центральном стадионе в Красноярске.

При этом стадион должен соответствовать всем требованиям для стадионов первой категории, кроме наличия системы контроля и управления доступом на стадион. Клуб должен до даты проведения каждого матча согласовать проведение игр с органами внутренних дел.

«Спартак» и «Енисей» поменяются домашними матчами из-за неготовности стадиона в Красноярске