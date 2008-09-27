Поражения «Барселоны» и «Реала», 12 клубов РПЛ вышли в 1/8 финала Кубка, Моуринью воюет с Погба и другие новости утра

1. Кубок России. 12 из 13 клубов РПЛ вышли в 1/8 финала. Год назад 10 команд РПЛ вылетели.

Дальше «Зенит» сыграет с «Ростовом», «Спартак» встретится с «Анжи», а «Локомотив» поборется с «Енисеем».

2. Месси провел 700-й матч за «Барселону», но каталонцы пропустили 2 гола за минуту от «Леганеса» с 20-го места и проиграли впервые в сезоне (1:2). «Севилья» дома вынесла «Реал» (3:0).

3. Кубок лиги. «Челси» обыграл «Ливерпуль» (2:1), Клопп увидел офсайд. «Арсенал» разобрался с «Брентфордом» (3:1).

4. «Ювентус» начал сезон с 7 побед впервые за 88 лет. «Наполи» тоже выиграл. В субботу у них битва в Турине.

5. КХЛ. «Сибирь» потерпела 11-е поражение, СКА выиграл 7-й матч подряд и в 4-м не пропустил, «Ак Барс» забросил «Куньлуню» три шайбы за 41 секунду (но ему это не помогло) и другие результаты дня.

6. Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич набрал 3 (1+2) очка в выставочном матче НХЛ с «Айлендерс» (3:4 ОТ). Другие результаты – здесь.

7. Волейбол. ЧМ-2018. Финал шести. Россия уступила Бразилии на тай-брейке, ведя 2-0 по сетам.

8. Моуринью повздорил с Погба на тренировке из-за веселого видео в инстаграме игрока, снятого во время проигранного матча с «Дерби». Француз заявил португальцу, что хочет уйти из клуба. Игроки «МЮ» разочарованы тренером, руководство – за него.

9. ЦСКА продал более 60 тысяч билетов на матчи Лиги чемпионов. Это в два раза больше вместимости «ВЭБ Арены».

10. Состояние «Арены-Омск» признано аварийным. Все плохо.

11. Чемпионат Германии. «Боруссия» Д забила 7 голов «Нюрнбергу» (7:0). Витцель ничем не отметился, зато Ройс забил 100-й мяч за клуб.

12. Ветераны российского биатлона написали открытое письмо экс-президенту СБР Александру Тихонову. Он ответил: «Руки им не подам. Что они сделали за 11 лет? Ни-хре-на!»

13. Липницкая вновь будет работать комментатором на этапах Гран-при. 20-летняя чемпионка Игр-2014 ищет себя в новой профессии.

14. Ухань (WTA). Павлюченкова, Соболенко вышли в 1/4 финала, Возняцки, Кербер, Касаткина, Мугуруса выбыли.

Цитаты дня:

Олег Тактаров: «Хабиб будет осторожен в бою с Конором, как типичный горный мужчина. Приходит сильное войско – они прячутся в горы»

Активист Pussy Riot Верзилов: «Я предполагаю, что российские спецслужбы отравили меня. Одна из причин – акция в финале ЧМ-2018»