В составе усиливается раскол между футболистами после конфликта главного тренера с полузащитником Полем Погба, сообщает Daily Mail.

По данным источника, сторону футболиста в команде занимают хавбек и защитник Эрик Байи.

Хавбек , недовольный своим игровым временем в составе клуба, также входит в число поддерживающих Погба. Люк Шоу и потенциально могут примкнуть к этой группе.

Другие игроки, в числе которых и Неманья Матич, дистанцировались от 25-летнего француза.

Форвард Ромелу Лукаку остается с Погба в хороших отношениях, но теперь они не так близки, как раньше.