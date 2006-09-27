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    Daily Mail: Марсьяль и Байи на стороне Погба в конфликте с Моуринью, Лукаку и другие игроки дистанцировались от француза

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Эшли Янг премьер-лига Англия Неманя Матич Поль Погба Ромелу Лукаку Андреас Перейра Люк Шоу Антони Марсьяль Эрик Байи Маркус Рэшфорд Футбол

    В составе «Манчестер Юнайтед» усиливается раскол между футболистами после конфликта главного тренера Жозе Моуринью с полузащитником Полем Погба, сообщает Daily Mail.

    По данным источника, сторону футболиста в команде занимают хавбек Антони Марсьяль и защитник Эрик Байи.

    Хавбек Андреас Перейра, недовольный своим игровым временем в составе клуба, также входит в число поддерживающих Погба. Люк Шоу и Маркус Рэшфорд потенциально могут примкнуть к этой группе.

    Другие игроки, в числе которых Эшли Янг и Неманья Матич, дистанцировались от 25-летнего француза.

    Форвард Ромелу Лукаку остается с Погба в хороших отношениях, но теперь они не так близки, как раньше. 

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