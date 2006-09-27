В составе «Манчестер Юнайтед» усиливается раскол между футболистами после конфликта главного тренера Жозе Моуринью с полузащитником Полем Погба, сообщает Daily Mail.
По данным источника, сторону футболиста в команде занимают хавбек Антони Марсьяль и защитник Эрик Байи.
Хавбек Андреас Перейра, недовольный своим игровым временем в составе клуба, также входит в число поддерживающих Погба. Люк Шоу и Маркус Рэшфорд потенциально могут примкнуть к этой группе.
Другие игроки, в числе которых Эшли Янг и Неманья Матич, дистанцировались от 25-летнего француза.
Форвард Ромелу Лукаку остается с Погба в хороших отношениях, но теперь они не так близки, как раньше.