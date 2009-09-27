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    Nebelhorn Trophy. Загитова представит короткую программу

    Теги сборная России сборная Канады сборная США сборная Японии Nebelhorn Trophy сборная Бельгии женское катание ISU Challenger Элейн Шартран Мэрайя Белл Марин Хонда Маи Михара Алина Загитова Луна Хендрикс Эшли Лин Эми Лин Фигурное катание

    Сегодня в Оберстдорфе начнется турнир по фигурному катанию Nebelhorn Trophy. Россию на соревнованиях представит олимпийская чемпионка Алина Загитова. 

    Nebelhorn Trophy

    Оберстдорф, Германия

    27-28 сентября

    Женщины

    Начало короткой программы – 15.30 по московскому времени (27 сентября), начало произвольной программы – 17.05 по московскому времени (28 сентября). 

    Первая разминка

    2. Эми Лин (Тайбэй)
    3. Эшли Лин (США)

    Вторая разминка

    9. Элейн Шартран (Канада)

    Третья разминка

    10. Марин Хонда (Япония)
    11. Луна Хендрикс (Бельгия)
    12. Маи Михара (Япония)
    13. Мэрайя Белл (США)
    14. Алина Загитова (Россия)

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