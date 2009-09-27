Nebelhorn Trophy. Загитова представит короткую программу

Сегодня в Оберстдорфе начнется турнир по фигурному катанию Nebelhorn Trophy. Россию на соревнованиях представит олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Nebelhorn Trophy

Оберстдорф, Германия

27-28 сентября

Женщины

Начало короткой программы – 15.30 по московскому времени (27 сентября), начало произвольной программы – 17.05 по московскому времени (28 сентября).

Первая разминка

2. Эми Лин (Тайбэй)

3. Эшли Лин (США)

Вторая разминка

9. Элейн Шартран (Канада)

Третья разминка

10. Марин Хонда (Япония)

11. Луна Хендрикс (Бельгия)

12. Маи Михара (Япония)

13. Мэрайя Белл (США)

14. Алина Загитова (Россия)