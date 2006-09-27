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    Смолов завтра вылетит в Рим на медосмотр

    Теги Локомотив Федор Смолов премьер-лига Россия Олимп Кубок России травмы Балтика Футбол

    «Локомотив» подтвердил, что нападающий Федор Смолов получил травму в матче 1/16 финала Кубка России против «Балтики» (3:2, дополнительное время).

    По итогам медосмотра у игрока было выявлено повреждение плеча, которое, скорее всего, потребует оперативное лечение.

    Несмотря на болевые ощущения, Смолов смог доиграть матч, отметившись голевой передачей.

    28-летний форвард в пятницу вылетит в Рим, где пройдет еще несколько обследований. Их результаты позволят точно определить тактику лечения.

    Ориентировочное сроки восстановления футболиста станут известны после операции. Ранее сообщалось, что Смолов может пропустить месяц.

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