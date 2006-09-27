Смолов завтра вылетит в Рим на медосмотр

подтвердил, что нападающий Федор Смолов получил травму в матче 1/16 финала Кубка России против «Балтики» (3:2, дополнительное время).

По итогам медосмотра у игрока было выявлено повреждение плеча, которое, скорее всего, потребует оперативное лечение.

Несмотря на болевые ощущения, Смолов смог доиграть матч, отметившись голевой передачей.

28-летний форвард в пятницу вылетит в Рим, где пройдет еще несколько обследований. Их результаты позволят точно определить тактику лечения.

Ориентировочное сроки восстановления футболиста станут известны после операции. Ранее сообщалось, что Смолов может пропустить месяц.