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    Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в России

    Теги СКА ИИХФ Сборная России по хоккею чемпионат мира Геннадий Тимченко Спорт-Экспресс Хоккей

    Чемпионат мира по хоккею в 2023 году пройдет в Санкт-Петербурге.

    Принципиальное решение об этом было принято на конгрессе ИИХФ в Мальте, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Официально международная федерация хоккея объявит об этом в мае 2019 года во время чемпионата мира в Словакии.

    Также, по данным издания, в 2024 году чемпионат мира состоится в Чехии, а в 2025-м – в Швеции. 

    Помимо взрослого чемпионата мира в 2023 году в России пройдет молодежный чемпионат мира в Новосибирске.

    В августе президент СКА Геннадий Тимченко заявил о планах строительства новой арены в Санкт-Петербурге, которая станет самой вместительной в Европе.

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