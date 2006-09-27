Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в России

Чемпионат мира по хоккею в 2023 году пройдет в Санкт-Петербурге.

Принципиальное решение об этом было принято на конгрессе ИИХФ в Мальте, сообщает «Спорт-Экспресс».

Официально международная федерация хоккея объявит об этом в мае 2019 года во время чемпионата мира в Словакии.

Также, по данным издания, в 2024 году чемпионат мира состоится в Чехии, а в 2025-м – в Швеции.

Помимо взрослого чемпионата мира в 2023 году в России пройдет молодежный чемпионат мира в Новосибирске.

В августе президент СКА Геннадий Тимченко заявил о планах строительства новой арены в Санкт-Петербурге, которая станет самой вместительной в Европе.