«Реал» обыграл «Баварию» в Мюнхене, Скудра ушел из «Торпедо» и другие новости утра

1. «Реал» в Мюнхене обыграл «Баварию» в Мюнхене (2:1) в первом полуфинале Лиги чемпионов и стал первым клубом, одержавшим 150 побед в турнире. Роналду не забил, но он теперь рекордсмен ЛЧ по количеству побед.

2. Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра покидает свой пост. Он отработал 5 сезонов. Было ярко.

3. НХЛ. «Бостон» в седьмом матче обыграл «Торонто». Антон Худобин пропустил 4 гола, но «Брюинс» забили аж 7 и теперь во втором раунде сыграют с «Тампой» Кучерова.

4. КДК РФС оштрафовал «Зенит» на 100 тысяч рублей за кричалку фанатов «зига-зага», которую сочли расистской. «Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны на одну игру Кубка России за уханье в адрес Роши. «Анжи» получил условную дисквалификацию стадиона на 1 матч за брань Кадиева в адрес судьи.

5. Агенты требуют от «Динамо» 1,25 миллиона евро за трансфер Рауша, которого купили за 1,5 миллиона, хотя отступные у игрока сборной России были 6 миллионов.

6. НБА. «Оклахома» спаслась от 4-го поражения в серии с «Ютой» благодаря 45 очкам Уэстбрука, «Хьюстон» выбил «Миннесоту», а «Кливленд» вышел вперед в серии с «Индианой» – Леброну не хватило двух передач до трипл-дабла (линейка 44-10-8), но зато он забросил победную «трешку» в клатче.

7. «Матч ТВ» покажет игру «Зенит» – ЦСКА на общедоступном канале. Несколько предыдущих топовых матчей они транслировали платно.

8. 27 очков Шведа помогли «Химкам» победить ЦСКА (79:73) и размочить счет в серии (2-1).

9. Травмы. Бобровский не сыграет на ЧМ-2018 из-за травмы, и Задоров пропустит турнир. Проворов выбыл на 6-8 недель из-за травмы ключицы. Малкин пропустит первый матч серии с «Вашингтоном» из-за повреждения нижней части тела.

10. Олимпийские чемпионы Пхенчхана-2018 канадские фигуристы Дюамель и Редфорд завершили карьеру.

11. Окслейд-Чемберлен из-за травмы пропустит остаток сезона и не сыграет на ЧМ-2018.

12. Российские биатлонисты в 2017 году сдали 314 допинг-проб. Чиновник IBU сообщал Бессебергу о взятке за голос в пользу России при выборе столицы ЧМ-2021.

13. Хабиб Нурмагомедов завершает работу над автобиографией, а Забит Магомедшарипов радуется нулям в новом контракте с UFC.

14. Цифра дня. Риккардо хочет получать 25 миллионов долларов в год по новому контракту. Эти требования он выставил боссам «Ред Булл», «Феррари» и «Мерседеса».

15. «Ты не откажешься, если я сделаю массаж?». 17-летняя российская биатлонистка рассказала о домогательствах тренера...

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