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    «Реал» обыграл «Баварию» в Мюнхене – 2:1

    Теги Бавария Реал Мадрид Лига чемпионов Марсело Марко Асенсио Йозуа Киммих Футбол

    В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» справился с «Баварией» на «Альянц-Арене» (2:1).

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Бавария Германия – Реал Мадрид Испания 1:2 (1:1, 0:1)
    Дата проведения
    25 апреля, 21.45, «Альянц-Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 28 Киммих, 1:1 – 44 Марсело, 1:2 – 57 Асенсио.
    БаварияУльрайх, Киммих, Боатенг (Зюле, 34), Хуммельс, Рафинья, Мартинес (Толиссо, 75), Роббен (Алькантара, 8), Мюллер, Хамес, Рибери, Левандовски.
    Реал МадридНавас, Карвахаль (Бензема, 67), Варан, Рамос, Марсело, Каземиро (Ковачич, 83), Васкес, Модрич, Кроос, Иско (Асенсио, 46), Роналду.
    Предупреждения:
    Рибери (52), Каземиро (78), Алькантара (89).

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