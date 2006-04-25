«Реал» обыграл «Баварию» в Мюнхене – 2:1

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов справился с «Баварией» на «Альянц-Арене» (2:1).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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