«Реал» обыграл «Баварию» в Мюнхене – 2:1

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» справился с «Баварией» на «Альянц-Арене» (2:1).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
- Дата проведения
- 25 апреля, 21.45, «Альянц-Арена»
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Бавария –
Ульрайх, Киммих, Боатенг (Зюле, 34), Хуммельс, Рафинья, Мартинес (Толиссо, 75), Роббен (Алькантара, 8), Мюллер, Хамес, Рибери, Левандовски.
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Реал Мадрид –
Навас, Карвахаль (Бензема, 67), Варан, Рамос, Марсело, Каземиро (Ковачич, 83), Васкес, Модрич, Кроос, Иско (Асенсио, 46), Роналду.
- Предупреждения:
- Рибери (52), Каземиро (78), Алькантара (89).