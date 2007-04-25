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    Агенты требуют от «Динамо» 1,25 млн евро за трансфер Рауша, которого купили за 1,5 млн

    Теги премьер-лига Россия трансферы РФС Динамо Москва Кельн Константин Рауш агенты Футбол

    Британская компания Golden toys LLP может обратиться в палату по разрешению споров РФС по поводу перехода защитника Константина Рауша в «Динамо».

    В заявлении одного из руководителей компании Владимира Ничипорука сказано, что московский клуб не выполняет финансовые условия по сделке 27-летнего игрока.

    Golden Toys намерена получить от «Динамо» вознаграждение в размере 1,25 миллиона евро. Сумма трансфера при этом составила 1,5 миллиона.

    Golden toys LLP: «Отступные за Рауша были 6 млн евро. Мы убедили «Кельн» продать его дешевле»

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