Агенты требуют от «Динамо» 1,25 млн евро за трансфер Рауша, которого купили за 1,5 млн

Британская компания Golden toys LLP может обратиться в палату по разрешению споров РФС по поводу перехода защитника Константина Рауша в .

В заявлении одного из руководителей компании Владимира Ничипорука сказано, что московский клуб не выполняет финансовые условия по сделке 27-летнего игрока.

Golden Toys намерена получить от вознаграждение в размере 1,25 миллиона евро. Сумма трансфера при этом составила 1,5 миллиона.

Golden toys LLP: «Отступные за Рауша были 6 млн евро. Мы убедили «Кельн» продать его дешевле»