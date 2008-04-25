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    «Матч ТВ» покажет игру «Зенит» – ЦСКА на общедоступном канале

    Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия телевидение Матч ТВ Футбол

    Игра 28-го тура чемпионата России «Зенит» – ЦСКА будет показана на общедоступном телеканале «Матч ТВ».

    Трансляция состоится в воскресенье, 29 апреля. Начало – в 15.55, сам матч начнется в 16.30 по московскому времени.

    Ранее телеканал отказался показывать центральный матч 21-го тура чемпионата России «Локомотив» – «Спартак», матч 27-го тура ЦСКА – «Краснодар» и другие на бесплатном канале.

    Руководство «Матч ТВ» заявляло, что все рейтинговые матчи РФПЛ будут доступны только на платном канале, а на федеральном канале будут показываться игры «среднего звена». 

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