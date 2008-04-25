«Матч ТВ» покажет игру «Зенит» – ЦСКА на общедоступном канале

Игра 28-го тура чемпионата России – ЦСКА будет показана на общедоступном телеканале .

Трансляция состоится в воскресенье, 29 апреля. Начало – в 15.55, сам матч начнется в 16.30 по московскому времени.

Ранее телеканал отказался показывать центральный матч 21-го тура чемпионата России «Локомотив» – «Спартак», матч 27-го тура ЦСКА – «Краснодар» и другие на бесплатном канале.

Руководство «Матч ТВ» заявляло, что все рейтинговые матчи РФПЛ будут доступны только на платном канале, а на федеральном канале будут показываться игры «среднего звена».