«Ак Барс» взял Кубок Гагарина, Салах – лучший в АПЛ, «Локо» теряет очки и другие новости утра

1. «Ак Барс» выиграл Кубок Гагарина – уже в третий раз в истории. Билялетдинов по числу титулов догнал Олега Знарка, MVP плей-офф стал Азеведо, набравший 24 очка.

2. «Локомотив» не смог обыграть «Уфу» (0:0), и сегодня «Спартак» может сократить отставание от лидера до 4 очков. ЦСКА обыграл «Краснодар» (2:1) и оторвался от «Зенита» на 2 очка, а от «Краснодара» – на 4. «Зенит» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» – 3:3, Артем Дзюба забил гол и сделал ассист. Хабаровский СКА вылетел из РФПЛ. Все итоги тура – тут.

3. Мохамед Салах признан лучшим игроком АПЛ-2017/18. Лучший молодой игрок – реактивный вингер «Манчестер Сити» Лерой Сане.

4. «Наполи» обыграл «Ювентус» (1:0) в одном из важнейших матчей сезона. Теперь «Юве» опережает главного соперника всего на 1 очко.

5. «Барселоне» достаточно набрать 1 очко в 5 матчах, чтобы стать чемпионом. Все из-за ничьей «Атлетико» с «Бетисом» (0:0).

6. «Питтсбург» вышел во второй раунд плей-офф, обыграв «Филадельфию» 8:5 (Проворов набрал «-4», играя с травмой плеча; счет в серии – 4:2). «Нэшвилл» прошел «Колорадо» (счет в серии – 4:2).

7. «Челси» вышел в финал Кубка Англии и сыграет там с «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

8. Попадание Адетокумбо позволило «Милуоки» сравнять счет в серии с «Бостоном» (2-2), «Кливленд» одолел «Индиану» (104:100, счет в серии – 2-2).

9. Россия проиграла все три матча на чешском этапе Евротура и забросила всего три шайбы (в последнем туре уступили Чехии – 1:2).

10. Надаль выиграл «Мастерс» в Монте-Карло и стал первым 11-кратным чемпионом одного турнира. Великий.

11. Кошмар в женском теннисе: Россия проиграла Латвии и опустилась в зональную группу Кубка Федерации. Очень печально.

12. «Ман Сити» уже в статусе чемпиона разгромил «Суонси» (5:0), «Арсенал» убрал «Вест Хэм» (4:1). Все матчи АПЛ – тут.