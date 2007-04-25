Российские биатлонисты в 2017 году сдали 314 допинг-проб

Международный союз биатлонистов ( ) опубликовал данные по проведению допинг-контроля за последние пять лет.

В период с 2012 по 2017 год IBU провел 6 354 допинг-теста, включая анализы мочи, крови и кровяных паспортов. В общей сложности 2 852 пробы были взяты в соревновательный период, еще 3 502 – во внесоревновательное время и в межсезонье.

Сообщается, что в 2017 году организация проверила 1595 проб, 314 из которых принадлежали российским спортсменам.

Все образцы, взятые у биатлонистов, были проверены в лабораториях, аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством ( ).