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    Российские биатлонисты в 2017 году сдали 314 допинг-проб

    Теги сборная России сборная России жен допинг IBU WADA Биатлон

    Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал данные по проведению допинг-контроля за последние пять лет.

    В период с 2012 по 2017 год IBU провел 6 354 допинг-теста, включая анализы мочи, крови и кровяных паспортов. В общей сложности 2 852 пробы были взяты в соревновательный период, еще 3 502 – во внесоревновательное время и в межсезонье.

    Сообщается, что в 2017 году организация проверила 1595 проб, 314 из которых принадлежали российским спортсменам.

    Все образцы, взятые у биатлонистов, были проверены в лабораториях, аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

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