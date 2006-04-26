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    Прервалась рекордная голевая серия Роналду в Лиге чемпионов. Впервые с февраля 2017-го он ни разу не пробил в створ

    Теги Бавария Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания Лига чемпионов Футбол

    «Реал» обыграл «Баварию» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (2:1).

    Нападающий Криштиану Роналду не смог отметиться голом в составе мадридской команды впервые с 3 февраля.

    Таким образом, прервалась 12-матчевая результативная серия португальца во всех турнирах, а также 11-матчеая голевая серия в ЛЧ.

    Кроме того, Роналду впервые с февраля 2017 года не нанес ни одного удара в створ ворот в матче Лиги чемпионов, прервав серию из 16 игр.

    Роналду обновил свой рекорд ЛЧ, забив в 11 матчах подряд

    Роналду забил в 12 играх за «Реал» подряд, повторив свой личный рекорд

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