НХЛ. Проворов выбыл на 6-8 недель. Он перестал чувствовать плечо в 6-м матче с «Питтсбургом»

Стали известны примерные сроки восстановления защитника «Филадельфии» Ивана Проворова.

На шестую игры серии с (5:8) россиянин вышел с травмой плеча.

У хоккеиста диагностировано повреждение третьей степени акромиально-ключичного сустава (это соединение между акромионом, концом лопаточной кости, и ключицей – прим. Sports.ru).

Лечение этой травмы займет у Проворова 6-8 недель.

Также Проворов рассказал, что в третьем периоде игры с «Пингвинс» перестал чувствовать левое плечо, из-за чего допустил несколько ошибок.