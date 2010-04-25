НХЛ. Проворов выбыл на 6-8 недель. Он перестал чувствовать плечо в 6-м матче с «Питтсбургом»

Стали известны примерные сроки восстановления защитника «Филадельфии» Ивана Проворова.
На шестую игры серии с «Питтсбургом» (5:8) россиянин вышел с травмой плеча.
У хоккеиста диагностировано повреждение третьей степени акромиально-ключичного сустава (это соединение между акромионом, концом лопаточной кости, и ключицей – прим. Sports.ru).
Лечение этой травмы займет у Проворова 6-8 недель.
Также Проворов рассказал, что в третьем периоде игры с «Пингвинс» перестал чувствовать левое плечо, из-за чего допустил несколько ошибок.