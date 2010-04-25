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    НХЛ. Проворов выбыл на 6-8 недель. Он перестал чувствовать плечо в 6-м матче с «Питтсбургом»

    Теги травмы Питтсбург Филадельфия Кубок Стэнли НХЛ Иван Проворов Хоккей

    Стали известны примерные сроки восстановления защитника «Филадельфии» Ивана Проворова.

    На шестую игры серии с «Питтсбургом» (5:8) россиянин вышел с травмой плеча.

    У хоккеиста диагностировано повреждение третьей степени акромиально-ключичного сустава (это соединение между акромионом, концом лопаточной кости, и ключицей – прим. Sports.ru).

    Лечение этой травмы займет у Проворова 6-8 недель.

    Также Проворов рассказал, что в третьем периоде игры с «Пингвинс» перестал чувствовать левое плечо, из-за чего допустил несколько ошибок.

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