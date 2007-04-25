«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны на одну игру Кубка России за уханье в адрес Роши

Глава КДК Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны на один матч Кубка России за расистское поведение болельщиков.
«К нам поступило письмо от [офицера РФС по борьбе с дискриминацией в футболе] Алексея Смертина с просьбой рассмотреть поведение болельщиков «Спартака» [в матче Кубка против «Тосно»].
Во время и после исполнения пенальти было зафиксировано уханье от болельщиков «Спартака» в адрес Роши.
За оскорбление по поводу расы и цвета кожи клуб наказан штрафом в 100 тысяч рублей и запретом на допуск зрителей на трибуну B на один следующий домашний матч в Кубке России по футболу», – сказал Григорьянц.
В нынешнем сезоне «Спартак» несколько раз был наказан за проявления расизма болельщиками команды.
После матча за Суперкубок России клуб был оштрафован за скандирования в адрес вратаря «Локомотива» Гильерме, позже за идентичное нарушение в матче чемпионата России «Спартак» наказали повторно штрафом 350 тысяч рублей и условным запретом на допуск зрителей на трибуну В на один домашний матч РФПЛ.
Третий случай произошел на матче 1/8 финала Кубка России против «Спартака-Нальчик» – за дискриминационные кричалки клуб был оштрафован на 100 тысяч рублей. Также «Спартаку» запретили допуск болельщиков на трибуну B на один домашний матч Кубка России условно.