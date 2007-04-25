«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны на одну игру Кубка России за уханье в адрес Роши

Глава КДК Артур Григорьянц сообщил, что наказан закрытием фанатской трибуны на один матч Кубка России за расистское поведение болельщиков.

«К нам поступило письмо от [офицера РФС по борьбе с дискриминацией в футболе] Алексея Смертина с просьбой рассмотреть поведение болельщиков [в матче Кубка против «Тосно»].

Во время и после исполнения пенальти было зафиксировано уханье от болельщиков «Спартака» в адрес Роши.

За оскорбление по поводу расы и цвета кожи клуб наказан штрафом в 100 тысяч рублей и запретом на допуск зрителей на трибуну B на один следующий домашний матч в Кубке России по футболу», – сказал Григорьянц.

В нынешнем сезоне «Спартак» несколько раз был наказан за проявления расизма болельщиками команды.

После матча за Суперкубок России клуб был оштрафован за скандирования в адрес вратаря Гильерме, позже за идентичное нарушение в матче чемпионата России «Спартак» наказали повторно штрафом 350 тысяч рублей и условным запретом на допуск зрителей на трибуну В на один домашний матч РФПЛ.

Третий случай произошел на матче 1/8 финала Кубка России против «Спартака-Нальчик» – за дискриминационные кричалки клуб был оштрафован на 100 тысяч рублей. Также «Спартаку» запретили допуск болельщиков на трибуну B на один домашний матч Кубка России условно.