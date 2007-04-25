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    «Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны на одну игру Кубка России за уханье в адрес Роши

    Теги Спартак Алексей Смертин премьер-лига Россия Кубок России РФС болельщики Тосно Нуну Роша Футбол

    Глава КДК Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны на один матч Кубка России за расистское поведение болельщиков.

    «К нам поступило письмо от [офицера РФС по борьбе с дискриминацией в футболе] Алексея Смертина с просьбой рассмотреть поведение болельщиков «Спартака» [в матче Кубка против «Тосно»].

    Во время и после исполнения пенальти было зафиксировано уханье от болельщиков «Спартака» в адрес Роши.

    За оскорбление по поводу расы и цвета кожи клуб наказан штрафом в 100 тысяч рублей и запретом на допуск зрителей на трибуну B на один следующий домашний матч в Кубке России по футболу», – сказал Григорьянц.

    В нынешнем сезоне «Спартак» несколько раз был наказан за проявления расизма болельщиками команды.

    После матча за Суперкубок России клуб был оштрафован за скандирования в адрес вратаря «Локомотива» Гильерме, позже за идентичное нарушение в матче чемпионата России «Спартак» наказали повторно штрафом 350 тысяч рублей и условным запретом на допуск зрителей на трибуну В на один домашний матч РФПЛ.

    Третий случай произошел на матче 1/8 финала Кубка России против «Спартака-Нальчик» – за дискриминационные кричалки клуб был оштрафован на 100 тысяч рублей. Также «Спартаку» запретили допуск болельщиков на трибуну B на один домашний матч Кубка России условно.

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