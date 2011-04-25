Чиновник IBU сообщал Бессебергу о взятке за голос в пользу России при выборе столицы ЧМ-2021

Чиновник Международного союза биатлонистов (IBU) рассказал о коррупции при выборах столицы чемпионата мира 2021 года.

По его словам, во время конгресса IBU в 2016 году в Кишиневе один из участников получил взятку за голос в пользу Тюмени. Сообщается, что за свой голос он получил конверт с деньгами.

Чиновник IBU проинформировал о данном инциденте главу организации Андерса Бессеберга. Президент IBU не стал проводить проверки по данному вопросу, посчитав эту информацию лишь слухами.

Свидетель пожелал остаться неназванным, однако заявил, что готов дать показания в суде.

В начале апреля полиция Австрии провела обыски в штаб-квартире IBU в Зальцбурге. Бессеберг и генеральный секретарь организации Николь Реш подозреваются в коррупции и сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов.