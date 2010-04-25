Хабиб Нурмагомедов: «Знаю, как наша сборная остановит Салаха. Просто не дайте ему визу»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов предложил способ сдерживания футболиста и сборной Египта Мохамеда Салаха.

«Новый Марадона. Я знаю, как наша сборная его остановит. Просто не дайте ему визу», – написал Хабиб.

25-летний египтянин забил два гола и отдал две результативных передачив первом полуфинале Лиги чемпионов с «Ромой» (5:2).

Салах с 53 мячами во всех турнирах является лучшим бомбардиром среди игроков из клубов топ-5 чемпионатов Европы.

19 сборная России на сыграет против Египта в Санкт-Петербурге.