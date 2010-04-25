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    Хабиб Нурмагомедов: «Знаю, как наша сборная остановит Салаха. Просто не дайте ему визу»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Сборная России по футболу ЧМ-2018 Сборная Египта по Футболу Хабиб Нурмагомедов Мохамед Салах Бокс/UFC/MMA

    Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов предложил способ сдерживания футболиста «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха.

    «Новый Марадона. Я знаю, как наша сборная его остановит. Просто не дайте ему визу», – написал Хабиб.

    25-летний египтянин забил два гола и отдал две результативных передачив первом полуфинале Лиги чемпионов с «Ромой» (5:2).

    Салах с 53 мячами во всех турнирах является лучшим бомбардиром среди игроков из клубов топ-5 чемпионатов Европы.

    19 сборная России на ЧМ-2018 сыграет против Египта в Санкт-Петербурге.

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