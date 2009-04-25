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    Олимпийские чемпионы Пхенчхана-2018 Дюамель и Редфорд завершили карьеру

    Теги сборная Канады Меган Дюамель пары Эрик Редфорд Луис Фенеро Фигурное катание

    Канадские фигуристы Меган Дюамель и Эрик Редфорд объявили о завершении карьеры. 

    Дюамель и Редфорд являются олимпийскими чемпионами Пхенчхана-2018 в командных соревнованиях и обладателями бронзы личного турнира, серебряными призерами командного турнира в Сочи-2014, двукратными чемпионами мира (2015, 2016), бронзовыми призерами чемпионатов мира (2013, 2014), двукратными победителями чемпионата четырех континентов (2013, 2015), семикратными чемпионами Канады (2012-2018). 

    32-летняя Дюамель планирует в будущем стать техническим специалистом. На данный момент она получает образование в области, связанной со здоровым питанием, а также работает над собственным брендом Lutz of Greens. Также канадка состоит в обществе по спасению собак. 

    33-летний Редфорд намерен заниматься написанием музыки, в том числе и для кинофильмов, и тренерской деятельностью. В ближайшее время фигурист планирует вступить в брак с испанским танцором Луисом Фенеро. 

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