Олимпийские чемпионы Пхенчхана-2018 Дюамель и Редфорд завершили карьеру

Канадские фигуристы и Эрик Редфорд объявили о завершении карьеры.

Дюамель и Редфорд являются олимпийскими чемпионами Пхенчхана-2018 в командных соревнованиях и обладателями бронзы личного турнира, серебряными призерами командного турнира в Сочи-2014, двукратными чемпионами мира (2015, 2016), бронзовыми призерами чемпионатов мира (2013, 2014), двукратными победителями чемпионата четырех континентов (2013, 2015), семикратными чемпионами Канады (2012-2018).

32-летняя Дюамель планирует в будущем стать техническим специалистом. На данный момент она получает образование в области, связанной со здоровым питанием, а также работает над собственным брендом Lutz of Greens. Также канадка состоит в обществе по спасению собак.

33-летний Редфорд намерен заниматься написанием музыки, в том числе и для кинофильмов, и тренерской деятельностью. В ближайшее время фигурист планирует вступить в брак с испанским танцором Луисом Фенеро.