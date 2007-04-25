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    Забит Магомедшарипов: «В новом контракте с UFC много нулей. Очень приятная сумма»

    Теги полулегкий вес UFC Забит Магомедшарипов Бокс/UFC/MMA

    Боец UFC Забит Магомедшарипов рассказал о новом контракте с промоушеном.

    «После боя с Бочняком остался помогать своим друзьям, 14 апреля дрался Муслим Салихов, 21 апреля должен был подраться Магомед Бибулатов. Я им помогал, потому что мы всегда вместе готовимся.

    Заодно я съездил в Лас-Вегас, вылечил свою руку, была небольшая травма. UFC мне все оплатил.

    Продлил контракт с UFC. Новое соглашение рассчитано на четыре боя, сумму не могу назвать, там много нулей! Все устраивает. Честно говоря, не ожидал такого. Очень приятная сумма», – сказал Магомедшарипов.

    Забит Магомедшарипов выиграл в UFC все три боя, заработав за каждый бонус в 50 тысяч долларов от промоушена.

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