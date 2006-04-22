«Барса» выиграла Кубок Испании, Черданцев предлагает пускать в интернет по отпечаткам и другие новости утра

1. «Барселона» выиграла Кубок Испании. В финале разгромлена «Севилья». «Барса» – самый титулованный клуб в истории турнира.

2. «МЮ» вышел в финал Кубка Англии. Повержен «Тоттенхэм».

3. Салах забил 31-й гол в сезоне и повторил рекорд АПЛ. Это делали Ширер, Роналду и Суарес.

4. «Тампа» вышла во второй раунд Кубка Стэнли, обыграв «Нью-Джерси» (3:1, 4-1 в серии). Кучеров набрал в серии 10 очков и установил новый клубный рекорд. Все результаты плей-офф НХЛ.

5. В Евротуре сборная России опять проиграла. На этот раз Финляндии.

6. Знарок может возглавить ЦСКА, Никитин и Витолиньш тогда будут его помощниками. Впрочем, в клубе это опровергают.

7. Антон Шипулин рассказал, что перед сезоном-2017/18 он переболел мононуклеозом.

8. Казанский «Зенит» оказался сильнее петербургского и во втором матче финала чемпионата России по волейболу.

9. Волейболистки московского «Динамо» в третий раз подряд стали чемпионками России.

10. Лидеры «Нового Орлеана» Энтони Дэвис и Дрю Холидэй набрали 88 очков в заключительном матче серии с «Портлендом» (131:123, 4-0 в серии). Все результаты плей-офф НБА.

11. 60 депутатов Европарламента призвали страны ЕС к дипломатическому бойкоту ЧМ-2018.

Цитата:

Георгий Черданцев: «Человек, у которого нет мозга, не может допускаться в интернет». Он там еще предлагает вести идентификацию через отпечаток пальца.