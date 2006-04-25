Арсен Венгер: «Время моего ухода из «Арсенала» – не мое решение»

Главный тренер Арсен Венгер рассказал о некоторых подробностях своего ухода из лондонского клуба по окончании сезона.

«Время моего ухода из – не мое решение. Что касается остального, то я уже достаточно об этом говорил.

Я очень высокого мнения о , но я не хочу вмешиваться в работу будущего тренера «Арсенала». Думаю, если приобрести еще пару-тройку сильных игроков, команда сможет бороться за чемпионство.

Я пока не знаю, чем буду заниматься. Я точно продолжу работать. Я буду отдавать все силы работе до конца моего контракта», – сказал Венгер.