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    Арсен Венгер: «Время моего ухода из «Арсенала» – не мое решение»

    Теги Арсен Венгер премьер-лига Англия Арсенал Луис Энрике Футбол

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о некоторых подробностях своего ухода из лондонского клуба по окончании сезона.

    «Время моего ухода из «Арсенала» – не мое решение. Что касается остального, то я уже достаточно об этом говорил.

    Я очень высокого мнения о Луисе Энрике, но я не хочу вмешиваться в работу будущего тренера «Арсенала». Думаю, если приобрести еще пару-тройку сильных игроков, команда сможет бороться за чемпионство.

    Я пока не знаю, чем буду заниматься. Я точно продолжу работать. Я буду отдавать все силы работе до конца моего контракта», – сказал Венгер.

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