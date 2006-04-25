Арсен Венгер: «Время моего ухода из «Арсенала» – не мое решение»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о некоторых подробностях своего ухода из лондонского клуба по окончании сезона.
«Время моего ухода из «Арсенала» – не мое решение. Что касается остального, то я уже достаточно об этом говорил.
Я очень высокого мнения о Луисе Энрике, но я не хочу вмешиваться в работу будущего тренера «Арсенала». Думаю, если приобрести еще пару-тройку сильных игроков, команда сможет бороться за чемпионство.
Я пока не знаю, чем буду заниматься. Я точно продолжу работать. Я буду отдавать все силы работе до конца моего контракта», – сказал Венгер.