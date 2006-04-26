Сегодня пройдут четыре матча первого раунда плей-офф НБА. попытается впервые выйти вперед в противостоянии с «Индианой».

постарается избежать четвертого поражения от «Юты».

НБА

Первый раунд

Пятые матчи

Счет в серии – 2-2

Счет в серии – 2-2

В серии впереди «Юта» – 3-1

В серии впереди – 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика НБА

Таблица НБА