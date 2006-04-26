Сегодня пройдут четыре матча первого раунда плей-офф НБА. «Кливленд» попытается впервые выйти вперед в противостоянии с «Индианой».
«Оклахома-Сити» постарается избежать четвертого поражения от «Юты».
НБА
Первый раунд
Пятые матчи
- Дата проведения
- 26 апреля, 02.00, «Air Canada Centre»
Счет в серии – 2-2
- Дата проведения
- 26 апреля, 02.00, «Quicken Loans Arena»
Счет в серии – 2-2
- Дата проведения
- 26 апреля, 04.30, «Chesapeake Energy Arena»
В серии впереди «Юта» – 3-1
- Дата проведения
- 26 апреля, 04.30, «Toyota Center»
В серии впереди «Хьюстон» – 3-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.