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    НБА. Плей-офф. «Кливленд» – «Индиана», «Оклахома-Сити» сыграет с «Ютой» и другие матчи

    Теги результаты Кливленд Хьюстон Индиана Миннесота Торонто НБА Вашингтон Юта Оклахома-Сити НБА плей-офф Баскетбол

    Сегодня пройдут четыре матча первого раунда плей-офф НБА. «Кливленд» попытается впервые выйти вперед в противостоянии с «Индианой».

    «Оклахома-Сити» постарается избежать четвертого поражения от «Юты».

    НБА

    Плей-офф

    Первый раунд

    Пятые матчи

    Торонто – Вашингтон
    Дата проведения
    26 апреля, 02.00, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча Превью

    Счет в серии – 2-2

    Кливленд – Индиана
    Дата проведения
    26 апреля, 02.00, «Quicken Loans Arena»
    Онлайн матча Превью

    Счет в серии – 2-2

    Оклахома-Сити – Юта
    Дата проведения
    26 апреля, 04.30, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Превью

    В серии впереди «Юта» – 3-1

    Хьюстон – Миннесота
    Дата проведения
    26 апреля, 04.30, «Toyota Center»
    Онлайн матча Превью

    В серии впереди «Хьюстон» – 3-1

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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