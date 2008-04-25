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    Gazzetta dello Sport: Риккардо хочет получать 25 млн долларов в год по новому контракту

    Теги возможные переходы Феррари Ред Булл Формула-1 Мерседес Даниэль Риккардо Авто/мото

    Австралийский пилот «Формулы-1» Даниэль Риккардо, чей контракт с «Ред Булл» истекает в конце 2018 года, рассчитывает подписать с одной из топ-конюшен двухлетнее соглашение, по условиям которого он будет получать 25 млн долларов в год, утверждает Express со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

    Предполагается, что такие требования Даниэль выставил боссам «Ред Булл», «Феррари» и «Мерседеса».

    Другие ведущие пилоты серии – Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон и Фернандо Алонсо, – как предполагается, получают более 30 млн долларов в год.

    В сезоне-2018 Риккардо занимает четвертое место в личном зачете, на его счету победа в последней гонке, Гран-при Китая.

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