«Спартак» проиграл, «Локо» для чемпионства хватит 3 очков, Овечкин и Кросби опять сыграют в плей-офф и другие новости утра

1. «Спартак» проиграл «Ахмату» (1:3) и опустился на третье место в премьер-лиге. Теперь «Локомотиву» для чемпионства достаточно 3 очков, а на чистое второе место вышел ЦСКА. Борьба за Лигу чемпионов предельно обострилась.

2. Движения на рынке переходов КХЛ: Войнов не продлит контракт со СКА, им интересуются 5 клубов НХЛ; вратарь СКА Коскинен договорился с «Эдмонтоном» о контракте на 2 года и 5 млн долларов; нападающий «Рейнджерс» Деарне перейдет в «Локомотив», ЦСКА подпишет защитника «Каролины» Дальбека.

3. МВД проводит проверку на предмет коррупции в руководстве «Динамо». Главный подозреваемый – экс-генеральный директор клуба Евгений Муравьев. Речь идет как минимум об 1,6 млн евро.

4. «Вашингтон» прошел «Коламбус» в Кубке Стэнли (4-2, 6:3 в шестом матче) и встретится с «Питтсбургом» во втором раунде. В третий раз подряд. Прошлые серии неизменно оставались за Кросби и Малкиным, а Овечкин вылетал.

5. Спортивно-арбитражный суд (CAS) заявил, что «показания Родченкова по делу Легкова являются голословными утверждениями». Поэтому Легков был оправдан.

6. Qatar Airways стала титульным спонсором «Ромы», у которой 5 лет не было лого на форме. Сумма – примерно 40 млн евро за 3 года.

7. В плей-офф НБА «Хьюстон» приблизился к победе в серии с «Миннесотой» (3-1), Харден положил 36 очков в четвертом матче (119:100).

8. Суммарные доходы Месси по итогам сезона составят 126 млн евро, у Роналду – 94 млн. Это рейтинг France Football.

9. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов вызван в сборную на ЧМ-2018, но наверняка не приедет: в последнем матче серии Кубка Стэнли против «Питтсбурга» он играл с травмой плеча.

10. В Санкт-Петербурге во время ЧМ-2018 откроется дом для ЛГБТ-болельщиков. А британская полиция предупредила болельщиков о сильных патриотических чувствах россиян и призвала воздержаться от провокаций на ЧМ-2018.

11. «Торпедо» перевели в Восточную конференцию КХЛ. Важное изменение структуры лиги.

Цитата дня. Гендиректор «Арсенала» об игре Дзюбы с «Зенитом»: «Даже если бы сумма была больше, мы заплатили бы больше»