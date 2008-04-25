Орлов о Манчини: «Он работает спустя рукава. Фигаро. Десять лет развития «Зенита» пошли насмарку»

Журналист Геннадий Орлов высказал мнение о работе главного тренера Роберто Манчини.

«Глядя на игру , приходишь к очень плохому выводу. Мне кажется, 10 лет пошли насмарку. 10 лет была вертикаль , 10 лет клуб поднимался, завоевывал титулы, а сейчас он у разбитого корыта. Сейчас надо создавать команду.

У «Зенита» тренер итальянец, но он Фигаро. Фигаро там, Фигаро здесь. Манчини – удивительный тренер. Наверное, это в прошлом заслуженный футболист, заслуженный тренер, но работает он спустя рукава.

Вспомните, как Ткачев получил мяч один в штрафной площадке «Зенита», его никто не атаковал. Где полузащитники, где нападающие? Полоз и Заболотный тоже должны участвовать в обороне. В «Зените» разбаланс, а это работа тренера, его штаба.

Нельзя, чтобы Петербург потерял команду, которая 10 лет шла вперед. Обидно. После матча мои московские коллеги говорят, что сама игра у «Зенита» сейчас заурядная, футболисты заурядные. Как до этого опустились?

Сколько теперь надо потратить сил – я уже не говорю о средствах, – чтобы восстановить команду? Ой как это будет сложно сделать. В «Зените» произошло самое страшное – нет единения тренера и игроков», – сказал Орлов.