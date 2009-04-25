«Ливерпуль» навалял «Роме», Уткину позвонили из Чечни, Шарапова опять проиграла и другие новости утра

1. В Лиге чемпионов пора полуфиналов! «Ливерпуль» быстро отвесил пять оплеух «Роме», но затем гости ответили двумя. На следующей неделе будет матч в Риме.

2. Василий Уткин рассказал восхитительную историю о том, как ему позвонил серьезный человек из Чечни. Пришлось сильно изменить пост с фотографией овец.

3. Шарапова вылетела из турнира в Штутгарте. Мария проиграла четвертый матч подряд и повторила личный антирекорд.

4. Хоккейный ЧМ-2018, судя по всему, пройдет без Панарина и без Наместникова.

5. В 1/4 финала юниорского чемпионата мира Россия сыграет с США. Ждем жесткой и честной битвы без мультяшных ракет.

6. Ярославский «Локо» выиграл Кубок Харламова. От СКА ускользнул очередной трофей.

7. Лимит на легионеров в РФПЛ скоро отменят. Это инсайд от Евгения Гинера.

8. Совет директоров «Спартака» поддерживает Карреру. Это информация от Наиля Измайлова.

9. Зидан, Манчини и Каррера – в списке возможных тренеров «Ювентуса» в случае ухода Аллегри.

10. В плей-офф НБА «Бостон» одолел «Милуоки» (92:87) и вышел вперед в серии – 3-2.

11. Ближайший матч «Барселона» – «Реал» будет судить Эрнандес Эрнандес. Эта игра мало что значит в борьбе за чемпионство.

12. Финал Кубка Англии «МЮ» – «Челси» будет судить Майкл Оливер. Буффон недавно говорил, что у этого рефа мусорный бак, а не сердце.

Цитаты:

Маркетинговый агент Овечкина: «Поддержка Путина и Putin Team никак не мешают Александру в США»

Магомед Даудов: «Может, «Ахмат» – негласный чемпион Москвы?». Ответ на этот вопрос, наверное, знает Василий Уткин.