Форма России для ОИ-2018, Смолов в шорт-листе «Реала», еще трое россиян наказаны МОК и другие новости утра

1.МОК за нарушение антидопинговых правил пожизненно дисквалифицировал еще троих российских спортсменов, участвовавших в Сочи-2014. На этот раз под раздачу попали бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин.

2. Представлена олимпийская форма сборной России для Пхенчхана-2018. Как вам?

3. Нападающий «Краснодара» Федор Смолов входит в шорт-лист форвардов «Реала». До этого им интересовались «Вест Хэм» и «Наполи».

4. Клубы АПЛ ударно закрыли 14-й тур: «Манчестер Сити» на 96-й минуте вырвал победу у «Саутгемптона» (2:1), «Ливерпуль» разобрался со «Сток Сити» (3:0) благодаря дублю неудержимого Салаха, «Арсенал» вынес «Хаддерсфилд» (5:0), Руни оформил первый хет-трик за «Эвертон» в АПЛ, забив со своей половины поля, «Челси» победил «Суонси» (1:0).

5. Гол Задорова помог «Колорадо» победить «Виннипег» (3:2 ОТ). Все результаты в НХЛ.

6. В КХЛ прошли 5 увлекательных матчей: «Салават Юлаев» в гостях победил «Ак Барс» (1:0), СКА дома выиграл у «Авангарда» (3:2), «Барыс» потерпел 6-е поражение подряд при разнице шайб – 6:27, а «Куньлунь» уступил в 12 из 13 последних матчей. Гол дня, в стиле Гранлунда, забил форвард ЦСКА Шумаков.

7. Вратарь «Спартака» Артем Ребров стал луареатом премии «Джентльмен года». Он помогает детям с нарушением зрения.

8. В НБА Орландо» обыграл «Оклахому», «Новый Орлеан» уступил «Миннесоте». Другие результаты – здесь. Между тем форвард «Клипперс» Блэйк Гриффин выбыл из строя на 2 месяца из-за травмы колена, а «Филадельфия» попытается заполучить ЛеБрона Джеймса следующим летом.

9. Новости хоккея. СКА представил альтернативную форму на матч с «Йокеритом» на открытом воздухе, болельщики призвали генменеджера Вайсфельда покинуть «Салават Юлаев», четыре российских арбитра будут работать на матчах ОИ-2018, СК России прекратил уголовное дело о крушении самолета с ярославским «Локомотивом».

10. Жеребьевка ЧМ-2018 все ближе. Ведущим шоу будет Иван Ургант. Ну а кто еще? Раздевалка в Кремле еще одного действующего лица, Гари Линекера, почему-то «похожа на лифт Дональда Трампа».

11. Белорусская биатлонистка Надежда Скардино победила в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Лучшая из россиянок, Виктория Сливко, финишировала 27-й...

12. Новости футбола. «Вест Бромвич» назначил Алана Пардью главным тренером. Сэм Эллардайс обоснуется в «Эвертоне». Игры Лиги чемпионов с сезона-2018/19 будут начинаться в другое время. Хавбеку «Арсенала» Санти Касорле, не играющему с октября 2016 года, потребуется 9-я операция.

13. «Альфа Ромео» вернулась в «Формулу-1» спустя 30 лет и стала партнером «Заубера».

Цифры дня. Комментатор Георгий Черданцев зарабатывает на телеканале «Матч ТВ» от 600 до 800 тысяч рублей в месяц. А правительство России на 1,8 миллиарда рублей увеличило финансирование объектов ЧМ-2018 в 2017 году.

Цитаты дня:

«Честность и справедливость важнее побед, добытых любой ценой. Жаль, что россияне этого еще не поняли» – чешка Габриэла Коукалова против России.

«С удовольствием поеду с болельщиками в поезде во время ЧМ-2018» – Владимир Путин хочет быть ближе к народу.