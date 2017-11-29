Иван Ургант будет ведущим шоу жеребьевки ЧМ-2018

Известный шоумен и актер Иван Ургант станет ведущим шоу жеребьевки финальной стадии .

Помимо Урганта, на сцену также выйдет певица Алсу, которая готовит для всех собравшихся сюрприз – специально созданный для финальной жеребьевки номер.

Также в трех музыкальных стилях композицию исполнят оперный певец солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков и звезда российской эстрады народная артистка России Лариса Долина.

«Конечно, мы продолжаем начатую нами еще на предварительной жеребьевке тему мечты и в этой церемонии – мечты о полете, мечты быть сильным и победить.

Мечта ребенка станет реальностью, когда он пройдет путь от подростка до легенды мирового футбола.

Так, в одном из эпизодов шоу он «встретит» великих футболистов прошлого: Льва Яшина, Пеле, .

Суперзвезды футбола на сцене и в зрительном зале, а также звезды эстрады, джаза и оперы во время шоу подтвердят наш слоган: «Смотри, как сойдутся звезды», – сказал режиссер шоу Феликс Михайлов.

Жеребьевка состоится 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце. Прямая трансляция шоу начнется в 18.00 по московскому времени на Первом канале.

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