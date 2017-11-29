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    Смолов, Икарди, Санчес и Вернер – в шорт-листе форвардов «Реала»

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    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов попал в число футболистов, которые могут перейти в «Реал» в январе.

    Мадридцы хотят подписать центрального форварда в зимнее трансферное окно, поэтому клуб ищет нового игрока в атаку.

    Одним из кандидатов на переход является Смолов, однако под сомнение ставится возможность быстрой адаптации игрока сборной России в новой стране и клубе.

    Возглавляет шорт-лист «Реала» капитан «Интера» Мауро Икарди. Интересны мадридцам также нападающий «Арсенала» Алексис Санчес и форвард «РБ Лейпциг» Тимо Вернер.

    Ранее сообщалось, что Смоловым интересуются «Вест Хэм» и «Наполи». Контракт форварда с краснодарским клубом рассчитан до 2019 года.

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