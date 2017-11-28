«Спартак» хлопнул «Зенит», медалей Сочи-2014 стало еще меньше, «Милан» уволил Монтеллу и другие новости утра

1. «Спартак» выиграл у «Зенита» в Москве, «Локомотив» благодаря добитому пенальти в добавленное время дожал СКА в Хабаровске. Отрыв «Локомотива» от «Зенита» увеличился до 6 очков.

2. Биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина лишены медалей Сочи-2014 и дисквалифицированы пожизненно. Также пожизненно отстранены скелетонист Сергей Чудинов, бобслеисты Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло.

3. «Наполи» может приобрести Федора Смолова за 20-25 млн евро уже зимой.

4. СКА забросил 9 шайб «Барысу», «Салават Юлаев» в гостях проиграл «Нефтехимику» и другие матчи КХЛ.

5. «Милан» уволил главного тренера Винченцо Монтеллу. Командой будет руководить Дженнаро Гаттузо.

6. Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский признан второй звездой недели в НХЛ, форвард «Вашингтона» Александр Овечкин – третьей.

7. МОК опубликовал мотивировочную часть решения о дисквалификации российского лыжника Александра Легкова. Вердикт был вынесен на основе слов Родченкова и царапин на допинг-пробах.

8. В НБА «Кливленд» обыграл «Филадельфию», «Детройт» – «Бостон». Другие результаты – здесь.

9. Шайба Анисимова стала победной для «Чикаго», 6-матчевая выигрышная серия Бобровского прервалась. Все результаты в НХЛ.

10. «Феррари» может лишиться одного из крупнейших спонсоров: испанский банк Santander планирует полностью прекратить или заметно сократить финансирование команды.

Цитата дня. «Победа в Сочи-2014 навеки останется за нашими спортсменами-героями». Добро пожаловать в альтернативную реальность Дмитрия Пескова.