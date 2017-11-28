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    Sports.ru

    «Спартак» хлопнул «Зенит», медалей Сочи-2014 стало еще меньше, «Милан» уволил Монтеллу и другие новости утра

    Теги утренний дайджест

    1. «Спартак» выиграл у «Зенита» в Москве, «Локомотив» благодаря добитому пенальти в добавленное время дожал СКА в Хабаровске. Отрыв «Локомотива» от «Зенита» увеличился до 6 очков.

    2. Биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина лишены медалей Сочи-2014 и дисквалифицированы пожизненно. Также пожизненно отстранены скелетонист Сергей Чудинов, бобслеисты Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло.

    3. «Наполи» может приобрести Федора Смолова за 20-25 млн евро уже зимой.

    4. СКА забросил 9 шайб «Барысу», «Салават Юлаев» в гостях проиграл «Нефтехимику» и другие матчи КХЛ.

    5. «Милан» уволил главного тренера Винченцо Монтеллу. Командой будет руководить Дженнаро Гаттузо.

    6. Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский признан второй звездой недели в НХЛ, форвард «Вашингтона» Александр Овечкин – третьей.

    7. МОК опубликовал мотивировочную часть решения о дисквалификации российского лыжника Александра Легкова. Вердикт был вынесен на основе слов Родченкова и царапин на допинг-пробах.

    8. В НБА «Кливленд» обыграл «Филадельфию», «Детройт» – «Бостон». Другие результаты – здесь.

    9. Шайба Анисимова стала победной для «Чикаго», 6-матчевая выигрышная серия Бобровского прервалась. Все результаты в НХЛ

    10. «Феррари» может лишиться одного из крупнейших спонсоров: испанский банк Santander  планирует полностью прекратить или заметно сократить финансирование команды.

    Цитата дня. «Победа в Сочи-2014 навеки останется за нашими спортсменами-героями». Добро пожаловать в альтернативную реальность Дмитрия Пескова.

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