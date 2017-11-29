«Барыс» потерпел 6-е поражение подряд. Разница шайб – 6:27

В очередном матче регулярного чемпионата «Барыс» на выезде крупно проиграл «Локомотиву» (0:5).

Это шестое поражение подряд клуба из Астаны с общим счетом 6:27. В последних двух играх пропустил 14 шайб.

В трех играх из шести команда тренера не смогла забить ни одного гола.

После 37 матчей , набрав 58 очков, занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции.