«Барыс» потерпел 6-е поражение подряд. Разница шайб – 6:27
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» на выезде крупно проиграл «Локомотиву» (0:5).
Это шестое поражение подряд клуба из Астаны с общим счетом 6:27. В последних двух играх «Барыс» пропустил 14 шайб.
В трех играх из шести команда тренера Евгения Корешкова не смогла забить ни одного гола.
После 37 матчей «Барыс», набрав 58 очков, занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
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