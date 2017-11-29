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    «Барыс» потерпел 6-е поражение подряд. Разница шайб – 6:27

    Теги Локомотив КХЛ Барыс Евгений Корешков

    В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» на выезде крупно проиграл «Локомотиву» (0:5).

    Это шестое поражение подряд клуба из Астаны с общим счетом 6:27. В последних двух играх «Барыс» пропустил 14 шайб.

    В трех играх из шести команда тренера Евгения Корешкова не смогла забить ни одного гола.

    После 37 матчей «Барыс», набрав 58 очков, занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

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