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    УЕФА подтвердил, что игры ЛЧ будут начинаться в другое время с сезона-2018/19

    Теги Лига чемпионов УЕФА календарь

    УЕФА утвердил изменения в расписании Лиги чемпионов, которые вступят в силу с сезона-2018/19.

    Со следующего розыгрыша матчи будут начинаться в 19.00 и 21.00 по центральноевропейскому времени (CET). В 19.00 планируется начинать две игры, в 21.00 – еще шесть.

    Решение УЕФА означает, что матчи будут начинаться в 21.00 и в 23.00 по московскому времени в зимний период. Когда в Европе используется летнее время, игры будут начинаться в 20.00 и в 22.00 по московскому.

    Собрание исполнительного комитета УЕФА в эти дни проходит в Ньоне.

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