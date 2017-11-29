УЕФА подтвердил, что игры ЛЧ будут начинаться в другое время с сезона-2018/19

УЕФА утвердил изменения в расписании Лиги чемпионов, которые вступят в силу с сезона-2018/19.

Со следующего розыгрыша матчи будут начинаться в 19.00 и 21.00 по центральноевропейскому времени (CET). В 19.00 планируется начинать две игры, в 21.00 – еще шесть.

Решение УЕФА означает, что матчи будут начинаться в 21.00 и в 23.00 по московскому времени в зимний период. Когда в Европе используется летнее время, игры будут начинаться в 20.00 и в 22.00 по московскому.

Собрание исполнительного комитета УЕФА в эти дни проходит в Ньоне.