Правительство России на 1,8 млрд рублей увеличило финансирование объектов ЧМ в 2017 году

Правительство России увеличило финансирование поставки, монтажа, демонтажа строений и сооружений к ЧМ-2018 в регионах на 1,8 миллиарда рублей за счет перераспределения средств в бюджете-2017.

Как следует из опубликованного на официальном портале правовой информации распоряжения, средства перераспределены из подпрограммы «Подготовка и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года в Российской Федерации».

В частности, увеличивается финансирование поставки, монтажа, демонтажа строений и сооружений к ЧМ-2018 для 10 регионов, кроме Татарстана и Краснодарского края: трансферт, предоставляемый этим двум регионам, остается на уровне 626 миллионов рублей каждому.

Республика Мордовия, Волгоградская область, Калининградская область, Нижегородская область, Ростовская область, Самарская область и Свердловская область в рамках программы получат по 374,25 миллиона рублей. Санкт-Петербургу будет предоставлено 1,049 миллиарда рублей.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.