Гол Стерлинга на 96-й минуте принес «Ман Сити» победу над «Саутгемптоном»
«Манчестер Сити» в матче 14-го тура чемпионата Англии одолел «Саутгемптон» (2:1).
Победный гол на 96-й минуте встречи забил вингер Рахим Стерлинг.
Команда Хосепа Гвардиолы продолжает лидировать в АПЛ, опережая «МЮ» на 8 очков.
«Ман Сити» провел 21 официальный матч в сезоне и ни разу не проиграл.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 29 ноября, 23.00, «Этихад Стэдиум»
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Отаменди, Компани, Уокер, де Брюйне, Делф, Гюндоган (Бернарду Силва, 80), Фернандиньо, Стерлинг, Габриэл Жезус (Сильва, 74), Агуэро.
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Саутгемптон –
Форстер, ван Дейк, Худт, Бертран, Йосида, Редмонд, Хейбьерг (Буфаль, 64), Лемина, Ромеу, Соареш (Маккуин, 87), Лонг (Остин, 83).
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