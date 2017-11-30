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    Sports.ru

    Гол Стерлинга на 96-й минуте принес «Ман Сити» победу над «Саутгемптоном»

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Саутгемптон Хосеп Гвардиола Кевин де Брюйне Ориоль Ромеу Рахим Стерлинг

    «Манчестер Сити» в матче 14-го тура чемпионата Англии одолел «Саутгемптон» (2:1).

    Победный гол на 96-й минуте встречи забил вингер Рахим Стерлинг.

    Команда Хосепа Гвардиолы продолжает лидировать в АПЛ, опережая «МЮ» на 8 очков.

    «Ман Сити» провел 21 официальный матч в сезоне и ни разу не проиграл.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Манчестер Сити – Саутгемптон 2:1 (0:0, 2:1)
    Дата проведения
    29 ноября, 23.00, «Этихад Стэдиум»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 47 де Брюйне, 1:1 – 75 Ромеу, 2:1 – 90 Стерлинг.
    Манчестер СитиЭдерсон, Отаменди, Компани, Уокер, де Брюйне, Делф, Гюндоган (Бернарду Силва, 80), Фернандиньо, Стерлинг, Габриэл Жезус (Сильва, 74), Агуэро.
    СаутгемптонФорстер, ван Дейк, Худт, Бертран, Йосида, Редмонд, Хейбьерг (Буфаль, 64), Лемина, Ромеу, Соареш (Маккуин, 87), Лонг (Остин, 83).
    Предупреждения:
    Компани (36), Лонг (66).

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