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    Представлена олимпийская форма сборной России для Пхенчхана-2018

    Теги сборная России ОКР сборная России жен видео Пхенчхан-2018 ZA Sport

    Сегодня прошла официальная презентация олимпийской формы сборной России для Игр в Пхенчхане.

    Впервые экипировщиком команды выступила марка ZA Sport.

    На презентации присутствовали глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, олимпийские чемпионы Сочи-2014 сноубордист Вик Уайлд, фигуристы Максим Траньков и Татьяна Волосожар, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, а также волейболистка Екатерина Гамова и теннисистка Светлана Кузнецова.

    Игры в Южной Корее пройдут с 9 по 25 февраля. 5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение, будет ли сборная России допущена до турнира.

    У сборной России новая форма. Серая

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