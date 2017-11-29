Представлена олимпийская форма сборной России для Пхенчхана-2018
Сегодня прошла официальная презентация олимпийской формы сборной России для Игр в Пхенчхане.
Впервые экипировщиком команды выступила марка ZA Sport.
На презентации присутствовали глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, олимпийские чемпионы Сочи-2014 сноубордист Вик Уайлд, фигуристы Максим Траньков и Татьяна Волосожар, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, а также волейболистка Екатерина Гамова и теннисистка Светлана Кузнецова.
Игры в Южной Корее пройдут с 9 по 25 февраля. 5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение, будет ли сборная России допущена до турнира.
Прямо сейчас премьерный показ экипировки Олимпийской команды России бренда ZASPORT. pic.twitter.com/6BWRAPsCws— Olympic Russia (@Olympic_Russia) November 29, 2017
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