Гари Линекер: «Моя раздевалка в Кремле похожа на лифт Дональда Трампа»
Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер прибыл в Москву, чтобы провести жеребьевку ЧМ-2018.
Британец посетил Кремль и опубликовал пару фотографий.
«Моя раздевалка в Кремле смахивает на лифт Дональда Трампа», – написал Линекер.
«Самый большой колокол в мире», – передал англичанин впечатления от Царь-колокола.
Ранее получили широкую известность фотографии, запечатлевшие миллиардера и политика Дональда Трампа внутри лифта, украшенного золотом.
Фото: инстаграм Гари Линекера
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