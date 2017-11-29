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    Гари Линекер: «Моя раздевалка в Кремле похожа на лифт Дональда Трампа»

    Теги Гари Линекер светская хроника фото ЧМ-2018 Дональд Трамп

    Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер прибыл в Москву, чтобы провести жеребьевку ЧМ-2018.

    Британец посетил Кремль и опубликовал пару фотографий.

    «Моя раздевалка в Кремле смахивает на лифт Дональда Трампа», – написал Линекер.

    «Самый большой колокол в мире», – передал англичанин впечатления от Царь-колокола.

    Ранее получили широкую известность фотографии, запечатлевшие миллиардера и политика Дональда Трампа внутри лифта, украшенного золотом.

    Фото: инстаграм Гари Линекера

    Линекер ненавидит ФИФА, а теперь ведет жеребьевку

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