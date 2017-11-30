Руни оформил первый хет-трик за «Эвертон» в АПЛ, забив со своей половины поля
Форвард «Эвертона» Уэйн Руни отметился хет-триком в матче премьер-лиги против «Вест Хэма» (3:0).
32-летний англичанин забивал на 18-й, 28-й и 66-й минутах встречи в Ливерпуле. Последний гол англичанин забил со своей половины поля.
Это первый хет-трик Руни за «Эвертон» в АПЛ и 7-й для него в лиге.
Кроме того, он обошел Майкла Оуэна по забитым голам в премьер-лиге в ворота «Вест Хэма» – у него стало 14 мячей, сообщает Opta Sports.
Подробную статистику выступлений Руни вы можете посмотреть здесь.
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