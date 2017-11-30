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    Руни оформил первый хет-трик за «Эвертон» в АПЛ, забив со своей половины поля

    Теги Уэйн Руни Майкл Оуэн Вест Хэм Гудисон Парк Эвертон премьер-лига Англия

    Форвард «Эвертона» Уэйн Руни отметился хет-триком в матче премьер-лиги против «Вест Хэма» (3:0).

    32-летний англичанин забивал на 18-й, 28-й и 66-й минутах встречи в Ливерпуле. Последний гол англичанин забил со своей половины поля.

    Это первый хет-трик Руни за «Эвертон» в АПЛ и 7-й для него в лиге.

    Кроме того, он обошел Майкла Оуэна по забитым голам в премьер-лиге в ворота «Вест Хэма» – у него стало 14 мячей, сообщает Opta Sports.

    Подробную статистику выступлений Руни вы можете посмотреть здесь.

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